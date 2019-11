Macron na návšteve Šanghaja: Slávnostne otvoril pobočku parížskeho múzea moderného umenia

Šanghajská pobočka bude oficiálne sprístupnená pre verejnosť až v piatok, informuje spravodajská stanica France 24. Pobočka je súčasťou nového komplexu West Bund Museum, ktorého budovu navrhol britský architekt David Chipperfield. Múzeum sa nachádza pri brehu rieky Chuang-pchu v mestskej štvrti Waj-tchan, známej tiež pod anglickým názvom The Bund. Francúzsko sa takýmto spôsobom usiluje o "muzeálnu diplomaciu" mäkkej sily na vylepšenie svojho profilu v zahraničí, analyzuje denník The New York Times.

Podobne tomu bolo aj pred dvoma rokmi, keď bola v meste Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE) otvorená pobočka múzea Louvre. Vedenie Pompidouovho centra označilo utorkové slávnostné otvorenie šanghajskej pobočky za "dosiaľ najrozsiahlejšiu kultúrnu výmenu" medzi Francúzskom a Čínou. V porovnaní s projektom Louvre Abu Dhabi, ktorý je založený na 30-ročnej dohode vlád Francúzska a SAE, je šanghajský projekt naplánovaný na päťročnú lehotu s možnosťou ďalšieho predĺženia spolupráce. Macron pricestoval do Číny v pondelok a jeho návšteva potrvá do štvrtka.