Hrozivá štatistika UNICEF: Deti sa rodia buď obézne alebo podvyživené

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Tretina detí na svete vo veku do päť rokov, čo predstavuje približne 200 miliónov, trpí podvýživou alebo má nadváhu. Znižuje to ich potenciál na rast a rozvoj. Uvádza sa to v správe Detského fondu Organizácie Spojených národov (UNICEF). Takmer dve tretiny detí vo veku od šiestich mesiacov do dvoch rokov neprijímajú stravu, ktorá by podporovala ich rýchlo rastúce telá a mozog.