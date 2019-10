Francúzka chcela spoznať exotickú krajinu: Horor pri nočnom návrate do hotela, znásilnená tromi mužmi

KAMPOT – Francúzska turistka (43) si prišla do obľúbenej dovolenkovej destinácie v Kambodži vychutnať voľný čas. Zabudla však, že nie je v rodnom Paríži. V piatok nadránom sa vracala z reštaurácie do svojho hotela, keď sa pri nej pristavilo auto.

Žena v krátkych čiernych šatách a s batohom odišla podľa britského denníka Daily Mail z reštaurácie Golden Time po konzumácii alkoholu. Traja miestni muži v bielej toyote sa pri nej zastavili po tretej hodine ráno a ponúkli jej, že ju odvezú do hotela. Parížanka to odmietla a nato ju údajne nasilu vtiahli do auta. Odviezli ju na vzdialené miesto, ale nedovolili jej odísť. Všetci traja muži ju opakovane znásilňovali. Napokon ju o 5.40 hod. odviezli späť. Neskôr v ten deň ohlásila žena skutok na polícii. Polícii oznámila, že pila a „nepamätá si incident jasne“, ale poskytla dostatok detailov na vystopovanie mužov. Podozrivých mužov sa podarilo zatknúť na rôznych miestach v utorok a stredu tento týždeň.

Veliteľ polície generál Mao Chanmathurith uviedol, že taxikár Seng Srun (37), Pum Livy (19) a Nget Nophea (23) sa všetci priznali k znásilneniu turistky. „Vec bola podrobne vyšetrená a niekoľko dní potom boli páchatelia zatknutí,“ povedal generál. „Všetci traja sa priznali k spáchaniu trestného činu.“

Zdroj: FB/ Cambodian police

Policajná asistentka Opsovan Chan Thornová uviedla, že útok by mohol odradiť zahraničné turistky od návštevy tejto oblasti, hoci prípady znásilnenia v meste sú „zriedkavé“. V máji 2015 sa kambodžskí rezortní pracovníci Sarith Sethy (22) a Kuoy Pov (17) priznali, že znásilnili 22-ročnú Austrálčanku, ktorú našli spať na pláži O'Chheuteal v provincii Sihanoukville. V júli 2015 došlo v Sihanoukville k ďalším dvom prípadom znásilnenia. Prvý, lúpež a znásilnenie sa stal na pláži Victory 20. júla. O tri dni neskôr bola austrálska žena znásilnená vodičom vozidla tuk-tuk pri návrate z pláže Otres v skorých ranných hodinách.

Kambodža žije z čulého cestovného ruchu, v minulom roku ju navštívilo 6,2 milióna turistov, čo je takmer o 11 percent viac ako v predchádzajúcom roku. Z nich bolo 170-tisíc turistov z Francúzska za rok 2018, čo je najviac zo všetkých európskych krajín.