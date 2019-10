Porošenko sa pustil do súčasného vedenia Ukrajiny: Obvinil ho zo zrady

Porošenko sa v stredu pred novinármi vyjadril, že dohoda - tzv. Steinmeierov plán - "hrá Rusom do karát". Vysvetlil, že Ukrajina nedostala nijaké záruky, že získa kontrolu nad všetkými úsekmi svojich hraníc s Ruskom, ale namiesto toho sa zaviazala usporiadať miestne voľby v oblasti, ktorú ani nekontroluje.

Porošenkov nástupca v prezidentskej funkcii Volodymyr Zelenskyj v utorok privítal dohodu ako významný krok smerom k vyriešeniu päť rokov trvajúceho konfliktu medzi proruskými separatistami a ukrajinskými vládnymi silami. Zdôraznil tiež, že voľby na východe Ukrajiny sa môžu konať len po tom, ako Ukrajina získa kontrolu nad svojou hranicou.

Medzičasom Zelenskyj v stredu v ukrajinskom parlamente absolvoval stretnutie s lídrami všetkých frakcií, ktorým objasnil situáciu so schválením Steinmeierovho plánu Kyjevom. Podľa agentúry Interfax o tom novinárov informoval Davyd Arachamija, predseda klubu Zelenského strany Sluha národa.

Na margo polemiky, ktorá v súvislosti s utorkovými udalosťami v Minsku vypukla na Ukrajine, Arachamija vyhlásil, že "ak ľudia na Ukrajine delegovali (politikom) moc, mali by im aspoň nejaký čas veriť. Pokiaľ ide o túto záležitosť (Steinmeierov plán), teraz všetci dôverujeme prezidentovi."

Všetko je v poriadku, tvrdí predseda klubu Zelenského strany

Dodal, že na stretnutí s lídrami frakcií Zelenskyj všetko vysvetlil, ale išlo o neverejnú schôdzku. Arachamija však ubezpečil, že "všetko je v poriadku". O zradu nejde ani v najmenšom, uviedol Arachamija.

Poslanec prezidentskej strany a predseda zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Bohdan Jaremenko okrem toho zdôraznil, že Ukrajina má svoje vlastné podmienky pre rokovania v normandskom formáte. Dodal, že medzi nimi je aj pokračovanie v procese prepúšťania zadržiavaných osôb a stiahnutie jednotiek zo styčnej línie.

Tlačová agentúra UNIAN informovala, že hovorkyňa niekdajšieho prezidenta Leonida Kučmu zverejnila na internete kópiu ním podpísaného listu, ktorým "oznámil predstaviteľovi OBSE Martinovi Sajdikovi, že Ukrajine vyhovujú formulácie, na ktorých sa dohodli poradcovia hláv štátov normandskej štvorky (na svojom stretnutí) v Minsku 1. septembra 2019."

Ako informoval UNIAN, Zelenskyj v utorok informoval, že Ukrajina odpovedala na Sajdikov list v tom zmysle, že súhlasí s tzv. Steinmeierovým plánom/formulou. Tento plán by sa podľa Zelenského mal implementovať do nového zákona o osobitnom spôsobe miestnej samosprávy v určitých regiónoch Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti. UNIAN pripomenul, že existujúci ukrajinský zákon o osobitnom štatúte Donbasu platí do 31. decembra 2019.

Podľa Zelenského nebude prekročená žiadna červená čiara

Podľa Zelenského bude prijatý nový zákon, ktorý bude parlament pripravovať v úzkej spolupráci s občanmi a bude ho sprevádzať celospoločenská diskusia. Ubezpečil pritom, že "nebude prekročená žiadna červená čiara". "Práve preto sa nikdy nebude konať kapitulácia. Žiadna," zdôraznil Zelenskyj.

Uviedol, že miestne voľby sa nebudú konať, ak sa v Donbase budúc nachádzať ozbrojené jednotky. Poznamenal tiež, že otázka stiahnutia ruských vojakov z okupovaného Donbasu by sa mala prediskutovať na rokovaniach v tzv. normandskom formáte. Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.

Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.