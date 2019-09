Trpezlivosť audi prináša: Zlodej našiel na ulici kľúče, Brnom chodil, až kým nenašiel aj auto

BRNO - Tak ten si dal námahu! Zlodej našiel v Brne na ulici kľúče od audi. Auto však nebolo v dohľade. To ho ale neodradilo. Prešiel niekoľko ulíc, aby vozidlo našiel a ukradol. No šťastie mu neprialo dlho. Tátoš už je v rukách majiteľa a po dlhoprstom pátrajú v súčasnosti muži zákona.

Brňan (22) stratil kľúče, no netušil, na akom mieste. Vedel len, že je to neďaleko jeho bydliska. Na druhý deň ich však nenašiel on, ale zlodej. A ten si dal podľa polície poriadnu námahu, aby vypátral aj auto. Musel prejsť viacero ulíc. Nemožno mu teda uprieť, že trpezlivosti má na rozdávanie. O kurióznom prípade informoval portál novinky.cz.

Šťastie majiteľa, smola pre zlodeja

Na majiteľa luxusného tátoša sa však neskôr usmialo šťastie. "Lump, ktorý s autom ušiel, mal defekt a neoprávnene užívané audi odstavil na parkovisku v centre mesta," uviedol hovorca polície David Chaloupka. Úlovok si teda trpezlivý zlodej neodniesol. Po dlhoprstom v súčasnosti pátra polícia.

Majiteľ vyčíslil škodu na asi štyritisíc korún českých za výmenu pneumatiky a doplnenie nádrže. Auto má však už vo svojich rukách.