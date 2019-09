Spevácky zbor je konečne doma: FOTO Dojemné objatia, na japonskom letisku prežívali peklo

TRNAVA - Slzy dojatia a radosť rodičov. Práve to bola esencia včerajšieho večera v Trnave, keď konečne dorazil autobus dôležitých cestujúcich, ktorí prišli z japonského letiska Narita, kde uviazli kvôli prírodnému živlu. Tajún Faxai totiž tak ochromil okolie letiska, že všetky lety a aj ďalšie dopravné prostriedky prerušili svoju prevádzku, kýmm hrozba nepominula. Na letisku uviazli gymnazisti z Trnavy, ktorí pôsobili v speváckom zbore Cantica Nova.

Gymnazisti na letisku strávili dokopy tri dni a člen organizačného tímu Peter Cák medzičasom na sociálnej sieti zverejňoval aktuálny stav na letisku. Robil to hlavne v záujme toho, aby rodičia detí vedeli, v akom stave sa ich ratolesti nachádzajú. Svoj čas v priestoroch letiska krátili sebe aj okoloidúcim tým, že prezentovali nacvičené skladby priamo na verejnosti.

Záujem Úradu vlády

Zdroj: SITA/Martin Medňanský, YouTube/Peter Cák

Prípad bol dokonca tak ostro sledovaný, že aj sám Peter Pellegrini ubezpečil, že náklady na ubytovanie uhradí zo svojej rezervy. Mal dokonca v úmysle po gymnazistov poslať vládny špeciál, no tí napokon stihli skorší let, než za aký by sa mohol dostaviť spomínaný špeciál.

​ Zdroj: Facebook/Trnavský samosprávny kraj

Gymnazisti sa mali pôvodne vrátiť domov skôr, no napokon sa včera večer už definitívne vrátili domov a emočné privítanie od rodičov bolo nevyhnutnou súčasťou ich príchodu. Tí mali o svoje deti bez pochýb strach.

O prípad sa zaujímal aj trnavský župan Jozef Viskupič. „Hneď, ako sme sa dozvedeli o probléme našich študentov v Japonsku, sme sa spoločne so štátnymi orgánmi snažili nájsť riešenie ako je možné ich čo najskôr dostať domov. Som rád, že sa situáciu podarilo vyriešiť. Župa zabezpečí na vlastné náklady prevoz súboru z letiska Schwechat do Trnavy,“ povedal pre Dobré noviny Viskupič.

Záujem zahraničných médií

Situácia nerozvírila vody len u nás. Podľa členov zboru sa o prípad zaujímali aj tamojšie médiá. „Robili sme rozhovor aj pre čínsku televíziu," uviedol pre Dobré noviny zbormajster Gabriel Kalapoš.

Zdroj: Facebook/Trnavský samosprávny kraj