Nepomohla mu ani povesť jeho starkého: Poslanca Soamesa vylúčia z Konzervatívnej strany

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok odhlasovali, aby bol do programu ich stredajšieho zasadnutia zaradený návrh zákona, ktorý by odchod Británie z Európskej únie bez dohody znemožnil. Zaradenie návrhu do programu podporilo aj 21 konzervatívnych poslancov vrátane Nicholasa Soamesa. Medzi "rebelmi" boli napríklad aj bývalý minister financií Philip Hammond či 79-ročný Ken Clarke, najdlhšie slúžiaci poslanec Dolnej snemovne.

Samotný Soames vyjadril nad chystaným vylúčením seba a svojich 20 kolegov poľutovanie. Podľa neho ide o súčasť Johnsonovho plánu na vypísanie predčasných volieb, prostredníctvom ktorých chce dosiahnuť odchod Británie z EÚ 31. októbra, či už s dohodou alebo bez nej. Celkovo majú byť vylúčení poslanci, ktorí spolu odslúžili v britskom parlamente vyše 330 rokov. Vedenie strany ich vopred varovalo, že ak budú v utorok hlasovať s opozíciou, čaká ich vylúčenie a prídu o možnosť kandidovať za Konzervatívnu stranu v budúcich voľbách.

Nicholas Soames, ktorý zastupoval konzervatívcov v Dolnej snemovni 37 rokov, to komentoval slovami: "Boj si vyžaduje obete. Vedel som, čo robím". Ešte v priebehu stredy ho čaká pohovor so šéfom konzervatívnych poslancov, ktorý mu má oznámiť vylúčenie z radov strany. Churchillov vnuk je poslancom od roku 1983 a pred piatimi rokmi ho kráľovná Alžbeta II. pasovala za rytiera. V minulosti pôsobil aj ako námestník ministra obrany. Je synom Churchillovej dcéry Mary, ktorá bola najmladším z jeho piatich detí. Súčasný premiér Boris Johnson sa netají svojím obdivom k Winstonovi Churchillovi, ktorý doviedol Britániu k víťazstvu nad nacistickým Nemeckom. V roku 2014 dokonca vydal Churchillov životopis, v ktorom vzdal hold jeho štátnickým schopnostiam.