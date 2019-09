Ďalší nebezpečný živel: V Mexickom zálive sa vytvorila nová búrka Fernard, postupne silnie

Fernand sa vytvoril v utorok popoludní a vynútil si vydanie varovania pred tropickou búrkou pre severovýchodné pobrežie Mexika, informovala tlačová agentúra AP. Vietor sprevádzajúci búrku dosahoval rýchlosť takmer 65 kilometrov za hodinu.

Dorian finally moving. Tropical Storm Fernand forms in the Gulf. 3 other systems churning. It's the peak of hurricane season. Stay informed and prepared. pic.twitter.com/L5Jf1lIHQI

Americké Národné centrum pre hurikány uviedlo, že podľa očakávania búrka pomaly zosilnie, kým dorazí do vnútrozemia. Stred búrky sa naposledy nachádzal okolo 255 kilometrov východne od mexického pobrežného mesta La Pesca. Fernand sa pohyboval smerom na západ rýchlosťou takmer 11 kilometrov za hodinu.

Not a perfect forecast model to understand everything about #Fernand -- but this shows who gets rain & who does not next 24-36 hours from the newly formed tropical storm.



Bulk of rain moves into NE Mexico, passing downpours possible in South Texas. Dry in the Brazos Valley pic.twitter.com/xwSsYpEm5q