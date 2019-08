Výzva OSN po správe o vládnom útoku: Zastavte zabíjanie civilistov v Afganistane

Počet zabitých civilistov v Afganistane sa zvyšuje aj napriek pokusom Spojených štátov a radikálneho hnutia Taliban vyrokovať dohodu o ukončení 18 rokov trvajúcej vojny. Hlavná afganská tajná služba, Národné riaditeľstvo pre bezpečnosť (NDS), uviedla, že operácia v provincii Paktíja sa zameriavala na úkryt Talibanu a že medzi 11 mŕtvymi militantmi boli aj dvaja velitelia.

Asistenčná misia OSN v Afganistane (UNAMA) oznámila, že je vážne znepokojená smrťou civilistov pri pátracej operácii a prípad už vyšetruje tím pre ľudské práva. "Zistiť zodpovedných je nevyhnutné. Ubližovanie civilistom musí prestať," napísala UNAMA na svojom účte na Twitteri. Politik pôsobiaci v oblasti uviedol, že vládne sily zaútočili na stretnutie študentov počas moslimského sviatku obetovania Íd al-adhá.

"Univerzitný študent pozval svojich spolužiakov na večeru," povedal pre agentúru Reuters člen provinčnej rady v Paktíji, Alláh Mír Chán Bahramzáí. "Neskoro večer bezpečnostné sily obkľúčili dom, vyviedli obete z hosťovského domčeka a jedného po druhom ich zastrelili," spresnil Bahramzáí z provincie do telefónu. Tajná služba NDS uviedla, že pri razii skonfiškovali zbrane a strelivo. "Operácia sa uskutočnila na základe získaných tajných informácií o úkryte/stredisku Talibanu a nevyžiadala si žiaden život civilistu," zdôraznila služba vo vyhlásení.

OSN uvádza, že v prvej polovici tohto roka bolo zabitých alebo zranených takmer 4000 civilistov. Medzi týmito obeťami je veľký nárast takých, ktoré spôsobili vládni vojaci a zahraničné sily pod vedením USA. Najviac obetí medzi civilistami je pri pozemných útokoch a zrážkach, po nich nasledujú bombové útoky a nálety, napísala UNAMA v správe minulý mesiac.

Násilie nepoľavuje ani napriek tomu, že Taliban a USA oznámili významný pokrok v rozhovoroch o dohode, na základe ktorej by sa mali americkí vojaci z krajiny stiahnuť a Taliban by sa výmenou za to zaviazal, že Afganistan nebude využívaný ako základňa pre útoky militantov. Najnovšie kolo rozhovorov sa skončilo v pondelok 12. augusta bez záverečnej dohody. Termín ďalšieho kola neoznámili.