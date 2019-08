Hrozný prípad v St. Louis: Zastrelili 8-ročného chlapca, otrasná bilancia za pár mesiacov

Policajný šéf John Hayden uviedol, že Usangu zastrelili v pondelok, keď stál vedľa 18-ročného mladíka, ktorého tiež postrelili, ale prežil. Denník St. Louis Post-Dispatch napísal, že Hayden potláčal slzy, keď oznamoval Xavierovu smrť. Policajný šéf však nezverejnil veľa podrobností o streľbe, ani opis podozrivého páchateľa. Neposkytol ani informáciu, či sa obete navzájom poznali a či poznali strelca. Ranený 18-ročný tínedžer sa nachádzal v stabilizovanom stave.

8-year-old killed, 18-year-old wounded in St. Louis shooting. Xavier Usanga, 8, would've started second grade on Tuesday but a gunman took his life Monday. Xavier is the 11th #STL area child killed in a shooting since June https://t.co/qXP8TRwHc4 via @stltoday pic.twitter.com/ShqEL2a9xR