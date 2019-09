Incident na ihrisku v Česku, streľba na deti zo vzduchovky: FOTO Pátranie po dôležitom mužovi!

"Tiež sa ďalším šetrením, konkrétne po zhliadnutí mestského kamerového systému, podarilo zistiť svedka, ktorý sa preukázateľne v predmetnú dobu streľby nachádzal na mieste udalosti," uviedla policajná hovorkyňa Michaela Nováková. Na miesto prišiel strieborným vozidlom Dacia. Policajti ho žiadajú, aby sa prihlásil polícii, prípadne privítajú aj svedectvá, ktoré pomôžu zistiť jeho totožnosť.

Zdroj: Polícia ČR

Neznámy strelec zasiahol 13. augusta troch chlapcov, ktorí majú 14 a 15 rokov, v parku medzi ulicami Leoša Janáčka a Václava Rabasa. Dvaja zo zasiahnutých mali povrchové zranenia. Za výtržníctvo strelcovi v prípade preukázania viny a odsúdenia hrozia až dva roky väzenia.

Zdroj: Polícia ČR

Motívom páchateľa mohol byť hluk z parku. "Bo*del tu býva," vysvetlila miestna žena. "Bolelo to. Štíplo to a potom to pálilo," opísal podľa českého Blesku jeden zo zranených. Strelec ho trafil do oblasti lýtka.