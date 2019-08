Muž vstúpil do mešity v Osle a začal strieľať: Je v rukách polície, jedna osoba je zranená

Páchateľa streľby sa podarilo zadržať. Bližšie podrobnosti o udalosti neboli bezprostredne známe. "Jedna osoba je postrelená. Aké vážne je jej zranenie, nie je známe. Na mieste operujú policajti," oznámila na Twitteri osloská polícia.

K incidentu došlo v sobotu popoludní v islamskom centre al-Noor v meste Baerum neďaleko Osla. Podľa predstaveného mešity vtrhol do modlitebne biely muž v uniforme a prilbe, ktorý postrelil jedného veriaceho. Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by boli do útoku zapletené aj ďalšie osoby.