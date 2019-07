Čína vyjadrila tvrdý postoj k hongkonským demonštrantom: Nebudeme ich tolerovať

"Správanie sa niektorých radikálnych demonštrantov sa dotklo samotnej hranice princípu ´jedna krajina, dva systémy´ a nesmie byť tolerované," vyhlásil na pondelňajšej tlačovej konferencii v Pekingu hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang. Niektoré svetové médiá po víkendových udalostiach a po nahnevaných reakciách zo strany Pekingu dokonca hovoria o hrozbe zásahu Čínskej ľudovej armády v Hongkongu.

Hovorca čínskeho rezortu diplomacie poslal v pondelok jedovatý odkaz aj do Taiwanu, ktorého obyvateľov upozornil, aby sa nesnažili vydať cestou hongkonských demonštrantov a aby sa nemiešali do tamojších záležitostí. Taiwančania by sa podľa neho nemali "prezentovať nezodpovednými poznámkami k chúlostivým záležitostiam ako sú problémy Hongkongu, len preto, aby o sebe dali vedieť".

Časť hongonských demonštrantov, ktorých v nedeľu vyšlo do ulíc viac ako 100-tisíc, hádzala po skončení oficiálnej časti nedeľňajšieho protestu vajíčka na vládne budovy a atramentom zafarbila na čierno veľký čínsky národný znak na budove Styčného úradu.

Masové demonštrácie proti Číne a pročínskej šéfke hongkonskej administratívy Carrie Lam sa začali už v júni, pôvodne na protest proti pripravovanému zákonu, ktorý by umožnil vydávať osoby podozrivé z trestnej činnosti do Číny. Stúpenci prodemokratického tábora v Hongkongu sa obávali, že tento zákon umožní Číne prenasledovať svojich oponentov žijúcich v Hongkongu a súdiť ich priamo v Číne. Lam nakoniec po verejnom tlaku od tohto zákona upustila.

Hongkong prešiel na základe medzinárodných dohôd v roku 1997 spod britskej správy pod správu Číny. Do roku 2047 má podľa týchto zmlúv fungovať na princípe "jedna krajina, dva systémy", čo by mu malo v tomto časovom rámci zaručovať slobodu v otázkach politického systému a spravovania spoločnosti. Čína však podľa hongkonského prodemokratického politického tábora túto dohodu porušuje a snaží sa už teraz vnútiť Hongkongu svoje predstavy o jeho fungovaní.