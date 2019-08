Hrôza v dovolenkovom letovisku: VIDEO Ruska zramovala na priechode turistu s bábätkom (1)

K incidentu došlo na ulici Kanjoša Macedonovića pri kruhovom objazde, keď podľa portálu Blic turista z Holandska prechádzal cez priechod pre chodcov a v kočíku mal dieťa. Auto, ktoré šoférovala ruská občianka, však vôbec nezastavilo, kočík zachytilo a spolu s mužom ho tlačilo pred sebou pár metrov. Navyše po ňom ešte aj prešlo.

Našťastie jednoročné bábätko utrpelo iba ľahšie zranenia. Bolo prevezené do nemocnici v Kotore a odtiaľ po ošetrení prepustené do domácej starostlivosti. Na to, ako hrozivo vyzerali zábery z nehody, sú asi rodičia radi, že všetko dopadlo ešte celkom dobre.

Na Rusku, ktorá šoférovala auto, bolo podané trestné oznámenie. Je obvinená z dopravného priestupku. Po vypovedaní na polícii ju prepustili na slobodu. Čo presne robila v čase nehody, keď nevidela, že má pred sebou chodca a nestihla ani promptne zareagovať na zrážku, nie je známe.