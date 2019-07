KĽDR rozhnevali americké stíhačky u južných susedov: Varovala zakročiť proti Soulu

SOUL - Severná Kórea vo štvrtok vyhlásila, že plánované nasadenie nových amerických stíhacích lietadiel v Južnej Kórei by bolo "mimoriadne nebezpečnou akciou", po ktorej by Pchjongjang musel použiť "špeciálne zbrane" na ich zostrelenie, píše agentúra AFP.

Južná Kórea, spojenec USA, dostala v súlade so zmluvou z roku 2014 zásielku prvých dvoch stíhačiek typu F-35A v hodnote sedem miliárd dolárov v marci. Viacúčelové stíhacie lietadlo piatej generácie F-35A je jedno z najmodernejších vojenských lietadiel na svete.

Soul plánuje nasadiť 40 takýchto amerických stíhačiek do konca roka 2012 s tým, že zhruba štvrtina z nich by mala byť funkčná už v tomto roku. Juhokórejské úrady "dobre vedia, že doručenie stíhačiek by sa ukázalo ako mimoriadne nebezpečná akcia, ktorá spustí našu reakciu", povedal vo vyhlásení citovanom severokórejskou tlačovou agentúrou KCNA nemenovaný výskumník z inštitútu amerických štúdií na ministerstve zahraničných vecí KĽDR.

"Nemáme inú možnosť než vyvinúť a otestovať špeciálne zbrane, aby sme úplne zničili smrtiace zbrane rozmiestnené v Južnej Kórei," dodal. Vo vyhlásení sa taktiež uvádza, že ďalšie dve stíhačky F-35A doručia do Južnej Kórey v polovici júla. Juhokórejské ministerstvo obrany vyhlásenie nekomentovalo.

Obe Kórey na Kórejskom polostrove sú technicky stále vo vojnovom stave. Vojna dvoch Kóreí sa totiž skončila prímerím, nie uzatvorením mierovej zmluvy.

Napätie opäť mierne eskalovalo po tom, ako v máji Pchjongjang odpálil raketu krátkeho doletu. Išlo o prvú skúšku od novembra 2017. Pozastavené sú taktiež rokovania medzi KĽDR a USA o denuklearizácii.

Jadrovo vyzbrojená Severná Kórea kritizovala Soul za nepresadzovanie ekonomických medzikórejských ekonomických projektov, o ktorých vlani na summite hovorili vodca Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in.