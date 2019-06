Sériový vrah z Cypru priznal vinu: Zavraždil sedem žien a dievčat, toto sú jeho slová na súde

Nicolas Metaxas trom sudcom, ktorí by neskôr počas pondelka mali vyniesť rozsudok, povedal, že "nemá jasné odpovede" na to, prečo sa dopustil vrážd, a má problém zistiť "prečo a ako". Ako tiež uviedol, jeho spolupráca s políciou je to "najmenej", čo môže urobiť, aby zmiernil bolesť rodín jeho obetí i jeho samotného. "Nemôžem vrátiť čas a odčiniť, čo som spravil," prečítal 35-ročný muž oblečený v nepriestrelnej veste z pripraveného prejavu pred preplnenou súdnou sieňou.

Metaxas tiež požiadal úrady, aby ho vypočul vedecký výbor, aby sa ponoril do jeho psychiky a zistil dôvody jeho konania. Spomenul bližšie nešpecifikované udalosti spred desaťročí, na ktoré sa pokúša zabudnúť.

Zdroj: SITA/AP/Philippos Christou

Muž zabil tri Filipínky a dcéru jednej z nich, Nepálčanku a matku a dcéru z Rumunska. Sú to prvé sériové vraždy na Cypre. Podľa štátneho prokurátora šesť z Metaxasových obetí zomrelo v dôsledku zaškrtenia a siedma pre masívne zranenie hlavy.