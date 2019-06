Najväčší protest za posledných 30 rokov: FOTO Štvrť milióna ľudí obsadilo Letnú, chcú odchod Babiša

Nedeľnej demonštrácie na pražskej Letnej sa zúčastnilo okolo 283-tisíc ľudí, pričom pôvodné údaje hovorili o niečo vyše 250-tisíc demonštrantoch. Protivládny protest organizuje spolok Milion chvilek, predsedom ktorého je Mikuláš Minář. Do Prahy prišli ľudia z celého Česka, vlady a autobusy boli vypredané a na proteste sa zúčastnilo aj viacero známych osobností. Včerajší protest sa považuje za najväčší od roku 1989.

Obrovský protest

Ľudia protestovali proti premiérovi Babišovi a za nezávislosť justície. Demonštranti popoludní úplne zaplnili pláň na pražskej Letnej a časť priľahlého parku. Protest varoval pred tým, kam sa Česko pod Babišom a prezidentom Milošom Zemanom uberá. Premiér s tvrdením demonštrantov, že by on alebo vláda zasahovali do nezávislosti justície, nesúhlasí. Mohutná demonštrácia sa dostala do spravodajského servisu všetkých popredných svetových médií, ktoré upozornili na mimoriadny rozsah protestu a informovali aj o kauzách premiéra Babiša.

Protest trval necelé tri hodiny. Začal reprodukciou slov Tomáša Garrigua Masaryka o demokracii v podaní herca Radovana Lukavskeho pred 16:30. Skončil okolo 19:15 štátnou hymnou. Po 20:00 obnovili policajti prevádzku v okolí Letnej. Vystúpili napríklad aj Tomáš Klus, Vladimír Mišík a Zdeněk Svěrák s Jaroslavom Uhlířom. Organizátori odmietli, že by sa iniciatíva Milion chvilek mohla stať politickou stranou, k čomu ich vyzýval premiér Babiš.

Titulní strany dnešního tisku. pic.twitter.com/ntsaBiYRQ3 — František Lutonský (@FLutonsky) 24. června 2019

Päť bodov

Minář predstavil na Letnej ďalšie body, ktoré si podľa neho majú ľudia z dnešnej demonštrácie odniesť. Je to plán do nasledujúdich týždňov. „Nie je to bodka, ale dvojbodka. Náš plán má päť krokov,“ uviedol predseda spolku Milion chvilek.

1. Je pred nami leto - nie je možné, aby týždeň čo týždeň chodilo protestovať toľko ľudí. To nie je ani náš cieľ. Sľúbme si vzájomne jednu vec: Pokiaľ dôjde k vážnemu porušeniu demokratických pravidiel, zídeme sa pokojne aj v júli alebo auguste. Musíme zostať v pohotovosti.

2. Veľké protesty v Prahe čerpajú silu z malých obcí a miest. Ako dobrý dátum k ďalšiemu stretnutiu sa javí dátum 21. august.

3. Je potrebné, aby každý z nás osobne pokračoval v tom, čo sa naštartovalo. Posielajte nám mailom, ako dopadli vaše rozhovory s priateľmi a čo ste skúsili urobiť pre demokraciu.

4. 28. septembra - Kroky pre demokraciu - pochod, prechádzka, výstup na kopec či beh pre demokraciu.

5. Je pravdepodobné, že počas leta a jesene sa problémy nášho premiéra znova prehĺbia. Je to možné, že bude obžalovaný a pôjde pred súd. Je možné, že budeme vedieť aj závery auditných správ o jeho strete záujmov. 16. novembra sa opäť stretneme na Letenskej pláni.

Babiš neodstúpi, nič neurobil

Zástupcovia malých poľnohospodárov a ekológov na demonštrácii kritizovali podnikanie holdingu Agrofert, ktorý premiér v minulosti previedol do zvereneckého fondu. Odmietli tiež podporu vlády pre veľké poľnohospodárske koncerny. Predseda vlády v reakcii na protest uviedol, že oceňuje, že v Česku môžu ľudia 30 rokov po revolučnom roku 1989 slobodne demonštrovať a vyjadrovať svoje názory. O niektorých si však podľa neho môže normálny človek myslieť svoje. Babiš označil niektoré prejavy demonštrantov za neuveriteľné. Dodal, že nikdy nezasiahol ani nezasiahne do nezávislosti justície. „Nebudem odstupovať na základe vyfabulovaných káuz. Nič nezákonné som neurobil,“ povedal.

Praha. Letná. Dnes. Vedle předních českých médií i zahraniční štáby: @BBCWorld @AlJazeera_World @ZDF a další, materiály od českých poskytovatelů přebíraly také světové zpravodajské agentury. pic.twitter.com/AYE4xd57Nb — Katka Etrychova (@KatkaEtrychova) 23. června 2019

Čaputovej slová

Mikuláš Minář sa pred demonštrantov postavil za hlasného pokriku. Na úvod zhrnul dôvody, prečo sa demonštranti stretli. „Nebudeme sa tváriť, že všetko je normálne, požadujeme demisiu premiéra Andreja Babiša a podporujeme snahu opozičných strán vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru,“ povedal. „Urobíme všetko preto, aby sa pomery v našej zemi zlepšili,“ povedal na záver.

Organizátori pripomenili aj slová našej prezidentky Zuzany Čaputovej z nedávnej návštevy Prahy. „Dokážem rozumieť Václavskému námestiu plnému pokojných ľudí, pretože som rozumela aj protestom v Bratislave. Spája nás totiž pokojný tón a to je veľmi dôležité,“ povedala ešte vo štvrtok na pražskej Kampe Zuzana Čaputová.

Je to len manipulovaná akcia

Babiš naišel podporu hneď u dvoch prezidentov. Postavili za neho súčasný prezident Miloš Zeman aj bývalý prezident Česka Václav Klaus. Podľa Klausa sú demonštrácie fenoménom, v prípade protivládnych protestov však povedal, že sú to manipulované akcie, na ktoré sa dovážajú z Moravy zaplatení ľudia. Pred 30-imi rokmi sa demonštrovalo proti režimu, dnes protestuje len „hrstička zneuznaných ľudí“. „Sú nespokojní, frustrovaní, že nevyhrali voľby,“ konštatoval Klaus.

Hovorca prezidenta Miloša Zemana Jiří Ovčáček napísal ako občan otvorený lisť všetkým občanom. Smeroval ho mlčiacej väčšine, ktorá dnes nemanifestuje. Podľa jeho skúseností sa títo ľudia cítia urazení novinármi a aktivistami za svoju slobodnú voľbu a názor. „Ako keby každý z milioná občanov Českej republiky, ktorý volil Miloša Zemana a Andreja Babiša, bol menejcenný oproti šľachte z Letnej. Verte, že tomu tak nie je,“ napísal s tým, že Zeman si váži každého občana. „Pán prezident je s vami,“ dodal. Protesty sú namierené aj proti ministerke spravodlivosti Marii Benešovej. Demonštranti sa obávajú ohrozenia nezávislosti justície potom, čo zo dňa na deň nečakane skončil jej predchodca Ján Kněžínek.

Stoja na námestaich podobne ako my

Demonštrácie podporila aj iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá organizovala protesty po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. „V Česku stoja na námestiach podobne dlho ako my. Napriek tomu sa v našej susednej krajine takmer nič nezmenilo. Dnes prichádza v Prahe na Letnú najviac ľudí od Nežnej revolúcie a opäť jasne a slušne volajú po krajine akú chcú, bez politikov, ktorí si zmýlili, že majú pracovať pre ľudí a nie pre vlastné záujmy. Stojíme pri vás bratia Česi!“ uviedla iniciatíva na sociálnej sieti.

K podpore sa pridal aj Martin Poliačik. „Našim českým bratom a sestrám držím palce. Protesty na Letnej majú v českej historíi velký symbolický význam. Zorganizovať 250 000 ľudí, aby prišli stráviť svoju Nedeľu tlačiaci sa v dave na slnku v horúčavách, nie je úplne jednoduché. Nie, pán Babiš, toto nie je koncert. Toto je demokracia v priamom vysielaní,“ napísal Poliačik. „Verím, že sa našim susedom čoskoro podarí dosiahnuť to, aby stál na čele ich krajiny niekto zastávajúci demokratické hodnoty a bojujúci proti korupcii,“ dodal.

Českí ministri odmietajú ohrozenie justície

Členovia vlády pri príchode na zasadnutie kabinetu odmietali, že by bola v Česku ohrozená justícia ako sa obávajú účastníci nedeľnej demonštrácie. Ministri tiež zdôrazňovali právo ľudí na vyjadrenie názoru. Vicepremiér a minister priemyslu Karel Havlíček (za ANO) novinárom povedal, že sám chodil na demonštrácie v 80. rokoch. „Vtedy sme mali strach, aby nás nevyhodili zo školy, aby naši rodičia neprišli o prácu. Je dobre, že dnes je to inak, že každý môže ísť na demonštráciu, môže si ju svojím spôsobom aj užiť,“ uviedol s tým, že rešpektovať treba aj tých, čo na protest nešli. V čase totality sú podľa neho protesty za slobodu rešpektovaniahodné, v čase demokracie ich považuje za trochu zvláštne. „Ale je potrebné aj toto rešpektovať,“ dodal.

Ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová (za ANO) povedala, že Benešová (za ANO), ktorej vymenovanie v apríli vlnu protestov spustilo, je skúsená právnička s dlhoročnými skúsenosťami. Formu a obsah demonštrácií komentoval aj minister kultúry Antonín Staněk (ČSSD). „Ja sa domnievam, že ide o právo občanov zhromažďovať sa, vyjadriť svoj názor, takže tá forma je úplne legitímna. Čo sa týka obsahu, tak sa domnievam, že naozaj necítim, že by sa vo vláde robili akékoľvek kroky, ktoré by mali ohroziť nezávislosť justície,“ povedal. Právo demonštrovať zdôraznil aj minister dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). „Rešpektujem to, je to nejaký názor tých ľudí, ktorí sa tam zišli,“ dodal minister poľnohospodárstva Miroslav Toman (ČSSD).

Ďalší protest bude v novembri

Posledným bodom v prejave Minářa bol dátum ďalšieho protest. Tá by sa mala konať 16. novembra. V prípade mimoriadnych udalostí môžu byť protesty aj skôr. Do novembra majú sympatizanti demonštrácií každodennou prácou pokračovať v tom, čo stretnutia naštartovali, dodal Minář. Na 28. septembra chystá spolok akciu nazvanú „Kroky pre demokraciu“, ktorá by sa mala konať na rôznych miestach republiky. Malo by ísť o najrôznejšie pochody, výstupy do kopcov a behy pre demokraciu. Veľa obcí podľa neho povedal, že v menších miestnych manifestáciách či aspoň stretnutiach a diskusiách plánujú pokračovať aj cez leto.

Demonštrácie si všimli aj v zahraničí

Protesty v Prahe si všimli aj zahraničné médiá. Mnohé z nich napísali, že Prahu čakal demonštrácia, akú ľudia nezažili od Nežnej revolúcie v roku 1989. „Tu v bezprostrednej blízkosti ministerstva vnútra sa konali niektoré z najväčších demonštrácií Nežnej revolúcie. Protesty vtedy viedli k pádu komunistického režimu v Československu,“ uviedla nemecká agentúra DPA. Podľa poľského portálu ide o mýtické miesto, protestom sa rozsiahle venovali aj rakúske médiá.

Podozrenie voči premiérovi Babišovi sú tak závažné, že by do ich vyšetrenia mal prerušiť výkon všetkých politických funkcií. Je o tom presvedčený nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Masové demonštrácie v Prahe podľa denníka dokazujú, že mnoho Čechov demokracii rozumie lepšie ako muž na čele ich vlády. Protestom proti Babišovi sa na svoje pomery veľmi obsiahlo venujú aj ďalšie nemecká a tiež rakúske médiá.

Deti revolúcie dospeli

Jeden zo svojich komentárov nedeľnému protestu venuje aj najčítanejší nemecký seriózny denník Süddeutsche Zeitung. Protestné hnutie, za ktorým stojí trojica mladých mužov, podľa neho požaduje okrem iného úprimnosť a slušnosť v politike. Teda nielen demokracii, ako pred 30 rokmi predstavovala generácia ich rodičov. „Deti revolúcie dospeli. Pochopili, čo im demokracia ponúka, ale tiež čo požaduje. České hnutie je tak vzorom - nielen v strednej a východnej Európe.“

Podľa rakúskeho denníka Der Standard situácia v Česku robí starosti európskym partnerom. Babiš je síce považovaný za pragmatika, ale spôsob, akým reagoval na správu z Bruselu kritickú k jeho stretu záujmov, kedy ju označil za "útok na Česko", ukazuje na obrannú stratégiu, ktorá vsádza na populistické privlastnenie celej krajiny, myslí si denník.

Protest prebehol bez väčších konfliktov

Protest popoludní značne obmedzil dopravu v časti Prahy. Polícia uzavrela pre autá ulici Milady Horákovej, neskôr odklonila prevádzku aj na nábreží pod plání a na oboch mostoch vedúcej na Letnú. V úvode demonštrácie nemohli ľudia vystupovať z metra v preplnených staniciach Vltavská a Hradčanská. Podľa vyjadrenia hovorcu pražskej polície Tomáša Hulan policajti okrem dopravy nemuseli na mieste riešiť žiadne priestupky ani incidenty. Záchranári spolu s dobrovoľníkmi z Českého červeného kríža ošetrili okolo 70 ľudí kvôli kolapsom, vracaniu či drobným úrazom. Deviatich odviezli do nemocnice.