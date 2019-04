Tínedžerka letela z Prahy, keď pozrela pod sedadlo, zhrozila sa: Teraz sa ešte viac bojím lietať!

Podľa pravidiel EÚ musí mať každý cestujúci v lietadle k dispozícii záchrannú vestu, ak let zahŕňa trasu nad morom dlhú päťdesiat námorných míľ. Lenže v prípade Ellie Evansovej zostali pravidlá len na papieri. 16. marca po prílete z Prahy na londýnske letisko Stansted totiž zistila, že pod jej sedadlom vesta chýba. "Takéto zistenie veľmi nepomohlo môjmu strachu z lietania," napísala na sociálnej sieti.

@Ryanair When I flew from Prague to London on the 16th of March my seat didnt have a life jacket,

This didnt help my fear of flying at all and made my flight somewhat uncomfortable pic.twitter.com/UZVFRtqgxv