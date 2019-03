Bomby padali vedľa nemocnice: Nálet v Jemene neprežilo sedem ľudí, štyria z nich sú deti

SANÁ - Nálet na severozápade Jemenu, ktorý udrel blízko nemocnice, neprežilo sedem ľudí. Štyri z nich boli deti, informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na mimovládnu organizácia Save the Children. Raketa zasiahla čerpaciu stanicu blízko vchodu do nemocnice v obci Kitaf, zhruba 100 kilometrov od mesta Sáda. Osem ľudí tiež utrpelo zranenia a dve dospelé osoby sú nezvestné.

Nemocnica, ktorú Save the Children pomáha financovať, bola otvorená pol hodinu a mnohí pacienti a zamestnanci v čase náletu do nej práve prichádzali. Medzi mŕtvymi je napríklad zdravotnícky pracovník, ktorý zomrel spolu so svojimi dvoma deťmi, uviedla organizácia.

Nálet pravdepodobne vykonala koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá v Jemene bojuje proti tamojším povstalcom húsíom. Koalícia má takmer úplnú kontrolu nad jemenským vzdušným priestorom.

Save the Children odsúdila obe strany bojujúce vo vojne za ich konanie, ktoré má značné dôsledky aj na nemocnice. Organizácia uviedla, že vlani zahraničné bomby zabili alebo zranili 37 detí mesačne. Zároveň vyzvala na urgentné vyšetrovanie spomínaného náletu. "Nevinné deti a zdravotnícki pracovníci prišli o životy v zdanlivo bezhlavom útoku na nemocnicu v husto obývanej civilnej oblasti. Útoky ako tento sú porušením medzinárodného práva. Z času na čas však vidíme, že všetky bojujúce strany v Jemene úplne ignorujú základné pravidlá vojny," vyjadril sa výkonný riaditeľ Save the Children Kevin Watkins