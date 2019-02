Poriadne opitý vodič sadol v Petrohrade za volant: Výsledkom sú dvaja mŕtvi a traja ranení

PETROHRAD - Dvaja ľudia zahynuli a traja ďalší utrpeli zranenia po vyčíňaní zrejme opitého muža, ktorý v nedeľu ráno vrážal autom do chodcov na rušnom bulvári Nevskij prospekt v ruskom Petrohrade. Informovali o tom agentúry DPA a AP.

Obeťami incidentu sú 40-ročný občan USA a 39-ročná Moskovčanka, ktorí podľahli utŕženým zraneniam. Vodiča zadržala polícia a vzala ho do väzby. Je podozrivý z vedenia motorového vozidla v podnapitom stave. Údajne nemá vodičský preukaz, a to už od novembra 2008. Dosiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by čin súvisel s terorizmom, informuje DPA.

Videozáznam z miesta činu, ktorý zverejnili ruské médiá, zachytáva auto idúce vysokou rýchlosťou po chodníku, kde vrážalo do chodcov. Petrohradský spravodajský portál Fontanka.ru. identifikoval vodiča ako 30-ročného Azerbajdžanca. Obeťou jeho činu sa mal podľa tohto servera stať aj Američan Todd Crowell, ktorý sa do Petrohradu presťahoval pred pár rokmi z amerického štátu Georgia.