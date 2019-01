Policajt (53) pátral po nezvestnej tínedžerke (13): Našiel ju a potom nasledovalo peklo

GASTON COUNTY - James Paul Blair z amerického štátu Severná Karolína si odpykáva dvanásťročný trest za to, že znásilnil tínedžerku, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Tá s ním navyše otehotnela. Teraz od neho žiada finančnú kompenzáciu za to, čo jej spôsobil.

Trinásťročná dievčina zmizla ešte v roku 2015 a Blair, policajný dôstojník z okresu Gaston County bol poverený pátraním po nej. Krátko nato sa mu ju podarilo nájsť a odviezť späť k rodičom. No tam to všetko len začalo. Dievča vyjadrilo túžbu stať sa tiež policajtkou, načo Blair povedal, že sa stane jej mentorom. S tínedžerkou sa začal stretávať, kupoval jej sladkosti a vozil ju po okolí vo svojom služobnom aute. Po čase zneužil jej dôveru a vyspal sa s ňou. Dievča otehotnelo.

Matka obete Karen Vaughnová sa o všetkom dozvedela z sms správ, ktoré jej dcére posielal James. "Ak si to dieťa necháš, skončil som a ty to vieš," stálo v jednejz nich. Matka ostala zhrozená a všetko oznámila na polícii. Blair sa priznal a v roku 2017 bol odsúdený za znásilnenie na dvanásť rokov. Okrem toho bol zapísaný na zoznam sexuálnych násilníkov a po prepustení z väzenia bude musieť do konca života nosiť na členku monitorovací náramok. Dostal zákaz akokoľvek kontaktovať svoju obeť, no ten zhruba pred rokom porušil, keď jej poslal cez jedného zo svojich rodinných príslušníkov z väzenia list.

Zdroj: Youtube/WCNC

Dievčina, ktorá má teraz pätnásť rokov, spolu so svojou matkou nedávno podala na Blaira (53), policajné oddelenie v meste Lowell a jeho šéfa Scotta Battesa žalobu a žiada odškodné za fyzickú a emocionálnu ujmu spôsobenú pedofilom, informovali americké médiá. "To, čo sa stalo tomuto dieťaťu, je tragické a strašné. Podľa všetkého sa tomu dalo zabrániť," uviedol právnik Brad Smith, ktorý spomínanú žalobu vypracoval.