Muž (†38) v parku upozornil psičkára, aby dal svojho miláčika na vôdzku: Jeden úder a skonal

Kristi a Drew sa chceli čoskoro zosobášiť.

Zdroj: Facebook

FILADELFIA - Drew Justice a jeho snúbenica Kristi Buchholzová sa šli minulú sobotu večer okolo 21.30 h. prejsť so svojím psíkom do Gold Star Parku na juhu Filiadelfie. Tu sa stretli s neznámym mužom, ktorý nechal svojho miláčika pobehovať navoľno. Keďže sa Drew bál, aby sa niečo nestalo jeho čiernemu shih tzu, upozornil druhého majiteľa, nech si dá šteňa pitbulla na vôdzku. To ale nemal robiť. Vznikla z toho hádka, ktorá sa vystupňovala až do takej miery, že Drew bol zasiahnutý päsťou do tváre a spadol na zem, pričom si udrel zadnú časť hlavy o chodník. Podozrivý z miesta činu ušiel.