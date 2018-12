VIDEO Donald Trump sa jednoducho nezaprie: V Iraku spôsobil poriadny prúser

Trump ako hlavný veliteľ ozbrojených síl Spojených štátov má však právomoc informácie týkajúce sa polohy elitných tímov odtajniť, hoci tváre vojakov bývajú na oficiálnych fotografiách a videozáznamoch kvôli ochrane ich identity rozmazané. Šéf Bieleho domu prišiel do Iraku deň po Vianociach, čeliac kritike za to, že nenavštevuje amerických vojakov nasadených v zahraničí, pripomína denník The Guardian. Jeho návšteva bola obostretá tajomstvom, pričom novinári, ktorí ho sprevádzali, museli súhlasiť, že nezverejnia detaily o jeho ceste, až kým prezident nedokončí príhovor približne 100 vojakom.

