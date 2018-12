Trump sa posťažoval na sociálnych sieťach: Médiá ma kritizujú za stiahnutie vojsk zo Sýrie

"Som jediný človek v Amerike, ktorý môže povedať: 'Privádzam domov naše skvelé jednotky, a to víťazné', a aj tak ma tlač očierňuje," napísal v pondelok na Twitteri americký prezident. "Ale nepáčilo by sa im ani to, ak by som naveky zotrvával v nekonečných vojnách," dodal.

Trump 19. decembra na Twitteri oznámil, že zo Sýrie bude stiahnutých všetkých približne 2000 príslušníkov pozemných síl s tým, že tento proces sa už začal. Prezident Trump svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa už sa podarilo naplniť cieľ americkej vojenskej prítomnosti v Sýrii - porážku extrémistickej organizácie Daeš.

Od tohto kroku sa ho údajne do poslednej chvíle pokúšali odradiť predstavitelia Pentagónu a americkej armády. Trumpovo rozhodnutie stiahnuť americké sily zo Sýrie bolo jedným z dôvodov odstúpenia ministra obrany Jima Mattisa, ktorý je 31. decembra posledný deň vo funkcii.