Hororové FOTO Európaniek po vražde, podrezané hrdlá: Podozriví na VIDEU prisahali vernosť Daeš

RABAT - Šokujúce zábery mladých škandinávskych turistiek, ktoré boli zavraždené v Maroku, niekto zverejnil v profile jednej z utrápených matiek. Necenzurované zábery Dánky Louisy Vesteragerovej Jespersenovej (24) a Nórky Maren Uelandovej (28) s podrezanými hrdlami otriasli verejnosťou. Nie je jasné, či snímky boli urobené vrahmi alebo vyšetrovateľmi. Štyria podozriví, ktorých po zločine zatkli, vyjadrili vo videu vernosť extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).

Za surovú vraždu dánskej a nórskej turistky zatkli vo štvrtok ráno v meste Marrákeš troch zo štyroch podozrivých, pričom vyšetrovatelia už preverovali súvislosť s islamským extrémizmom, pripomenula agentúra AFP.

Na sociálnych sieťach kolujú fotografie mladých žien po vražde. Zdroj: Facebook

Troch podozrivých zadržali ráno v meste Marrákeš, keď chceli nastúpiť do autobusu, uviedol hovorca marockej polície Búbkir Sabík.

"Video zachytávajúce, ako zatknutí jednotlivci... sľubujú vernosť Dáišu (Islamskému štátu), bolo nakrútené minulý týždeň pred vykonaním trestných činov, ktoré vyšetrujeme," uviedol vo vyhlásení prokurátor v marockom hlavnom meste Rabat a potvrdil tak pravosť tohto videa.

Hovorca vlády Mustafá Chalfí označil vraždy za "trestný a teroristický čin"; samotný premiér Saadaddín Usmání ich nazval "bodnutie do chrbta Maroka a Maročanov". Narážal tým na pravdepodobný negatívny vplyv vrážd na životne dôležitý turistický sektor tejto severoafrickej krajiny.

Zdroj: SITA/AP/2M

Štvrtkové zatknutie troch mužov v Marrákeši nasledovalo po prvom, utorkovom zatknutí muža podozrivého z členstva v islamskej extrémistickej skupine. Toho chytili už niekoľko hodín po náleze tiel oboch žien v pohorí Vysoký Atlas v strednej časti Maroka. Vyšetrovatelia "overujú teroristický motív zločinu, čo podporujú aj dôkazy a zistenia z vyšetrovania", oznámil centrálny justičný vyšetrovací úrad.

Maren Uelandová Zdroj: FB/Maren Ueland

Zavraždené boli 24-ročná Dánka Louisa Vesteragerová Jespersenová a 28-ročná Maren Uelandová z Nórska. Ich telá našli v pondelok po tom, čo si obe priateľky postavili stan v izolovanej, odľahlej oblasti pohoria Vysoký Atlas na mieste nachádzajúcom sa dve hodiny chôdze od turistickej dedinky Imlíl.

Louisa Vesteragerová Jespersenová Zdroj: FB/Louisa Vesterager Jespersen

Polícia sa zameriava na teroristickú líniu vyšetrovania už od zatknutia prvého podozrivého v chudobnej štvrti Marrákeša, ktorý je metropolou regiónu a magnetom pre zahraničných turistov.

Zdroj: SITA/AP/2M

Vyšetrovatelia zverejnili fotografie troch zo zatknutých mužov, ktorí boli identifikovaní ako Rašíd Affatí, Uziád Júnis a Ajjúd Abdassamad. Všetci traja pochádzajú z Marrákeša. Marocké úrady stále pracujú na zisťovaní pravosti videa zverejneného v sociálnych médiách, ktoré údajne zachytáva vraždu jednej z turistiek, uviedol prokurátor vo vyhlásení.

Zdroj: SITA/AP/2M.ma

Traumatizovaní obyvatelia dediny Imlíl sa veľmi obávajú o živobytie a pomáhali vyšetrovateľom pri identifikovaní podozrivých, vyhlásil pre agentúru AFP zdroj z turistického ruchu.

Jednej zo žien mali odrezať hlavu

Vyšetrovatelia v stredu neskoro večer zverejnili profily troch podozrivých, ktorí boli v tom čase na úteku. Všetci traja pochádzajú z Marrákeša a jeden z nich mal záznam v trestnom registri súvisiaci s teroristickými činmi, vyhlásil Sabík.

Zdroj: profimedia.sk

Na čiernobielej fotografii, ktorú tiež úrady zverejnili, je jeden z podozrivých oblečený do dlhého bieleho odevu s bielou čiapočkou na hlave a má dlhú bradu. Druhý podozrivý má takisto dlhú bradu, tretí s chudou tvárou má koziu briadku.

Zdroj: profimedia.sk

"Zatknutie ukazuje efektívnu prácu bezpečnostných síl," povedal agentúre AFP zdroj blízky vyšetrovaniu. Na obe ženy zaútočili páchatelia nožom, informovali úrady. Jednej odrezali hlavu, dodal zdroj.

Telá už odviezli z Maroka

Telá dvoch turistiek v piatok letecky odviezli do dánskej Kodane. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na policajnú hovorkyňu. Pozostatky Dánky a Nórky umiestnili do toho istého lietadla, ktoré vzlietlo z marockého mesta Casablanca, a odletelo do dánskej metropoly.