VIDEO Teror na vianočných trhoch vo Francúzsku: Traja mŕtvi, prvé FOTO útočníka

Polícia uzavrela po čine okolie námestia Place Gutenberg v blízkosti katedrály. Uzavreté bolo s ohľadom na bezpečnosť preventívne aj sídlo Európskeho parlamentu. Na námestie, kde sa konajú vianočné trhy, podľa spravodajskej televízie Sky News dorazili príslušníci bezpečnostných síl ozbrojení samopalmi a celý priestor evakuovali. "Boli počuť výstrely a ľudia utekali preč. Trvalo to asi desať minút," povedal stanici BFM jeden z miestnych obchodníkov.

Emmanuel Foulon, hovorca Európskeho parlamentu, ktorý sa počas incidentu nachádzal neďaleko miesta streľby, uviedol, že vypukla panika a návštevníci reštaurácií pri vianočných trhoch si v strachu políhali na zem.

Podľa informácií regionálneho denníka strelec začal paľbu na ulici Rue des Grandes Arcades, ktorá je frekventovanou obchodnou tepnou. "Streľba v centre Štrasburgu. Ďakujeme vám všetkým, že zostávate doma, kým sa situácia nevyjasní," napísal na Twitter námestník starostu Štrasburgu Alain Fontanel.

Francúzska vláda zvýšila stupeň teroristického ohrozenia a poslala do Štrasburgu ďalšie bezpečnostné sily. V stredu skoro ráno, po útoku na tamojšom svetoznámom vianočnom trhu, to oznámil minister vnútra Christophe Castaner.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Francúzska prokuratúra začala utorkový útok v Štrasburgu vyšetrovať ako teroristický čin. Podozrivý je na úteku, ale úradom je známy - podľa nich ide o osobu so záznamom v registri trestov a údajne napojenú na extrémistov a radikálov. Stephane Morisse potvrdil, že vojenská hliadka na trhoch páchateľa postrelila. Motív jeho konania zatiaľ nie je známy. Do pátrania sa zapojilo približne 350 členov bezpečnostných zložiek a dve helikoptéry.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias ​

Polícia má muža na zozname sledovaných osôb. Podľa dvoch rôznych, anonymných bezpečnostných zdrojov je strelcom údajne 29-ročný Chekatt Chérif zo Štrasburgu a polícia ho chcela ešte v utorok ráno zatknúť. Nebol však v mieste svojho bydliska. Policajti našli v jeho dome výbušné materiály.

Chekatt Chérif Zdroj: Twitter/Kirk Lubimov

Minister ďalej oznámil, že miestne úrady v Štrasburgu zakážu demonštrácie, aby sa bezpečnostné sily mohli sústreďovať na pátranie po mužovi podozrivom zo streleckého útoku v blízkosti vianočného trhu, ku ktorému došlo v utorok okolo 20.00 h SEČ. Všetky školy budú podľa ministra v stredu otvorené, ale rodičia budú môcť nechať svoje deti doma, ak si to budú želať. Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AFP. Prezident Emmanuel Macron vyjadril sústrasť rodinám obetí na Twitteri, po skončení krízového zasadnutia vlády v parížskom sídle ministerstva vnútra.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

#BREAKING MORE Military presence near the place of the attack (surely sentinel force). #Strasbourg pic.twitter.com/75cKxocCKJ