Mladík zavraždil svoju milenku (†45): VIDEO Polícii sa naskytol strašný pohľad, hra s diablom

Budunovovú zavraždil jej malý milenec po tom, čo prišiel do jej bytu vo Valdai, aby romanticky oslávili Medzinárodný deň žien. Susedka Alexandra Dedovová (21), ktorá videla miesto činu krátko po vražde, bola prítomná pri počiatočnom policajnom výsluchu Luchina.

Po zabití Budunovovej použil krv mŕtvej, aby ním namaľoval znamenie diabla na dverách. "Čakal päť minút, ale diabol sa neobjavil," tvrdila podľa miestnych médií Dedovová. Sekáčikom na mäso rozrazil obeti lebku a vybral kúsky mozgu. Tie si upiekol a zjedol. Potom si nalial do pohárika krv a vypil ju. Žene rozrezal brucho a odrezal uši. Jedno vložil obeti do úst a druhé hodil mačke do misky. Z útoku vraj mal sexuálne potešenie.

Prokurátorka Olga Bondarenková uviedla, že Luchin "kopíroval rituálne vraždy vykonané sériovým vrahom", o ktorom čítal on-line. Bol "obzvlášť posadnutý" Američanom Jeffreyom Lionelom Dahmerom, známym ako kanibal z Milwaukee, ktorý v rokoch 1978 až 1991 znásilnil, zavraždil a rozštvrtil 17 mužov a chlapcov.

Luchin na súde zo železnej klietky predniesol báseň, v ktorej žiadal, aby bol oslobodený. "Čo myslíte, kto stojí pred vami? Maniak, vrah, kanibal? V žiadnom prípade. Jednoducho študent, športovec, básnik. Zvyšok je nezmysel. Nakoniec, Vaša ctihodnosť, hovorím vám - rozhodnite spravodlivo, múdro. Žiadam vás, aby ste mi oslobodili. Nevinný muž by nemal ísť do väzenia," obhajoval sa Luchin. Vôbec mu to však nepomohlo.