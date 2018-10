Jediný človek, ktorý mohol mať informácie o novinárovi: Podozrivý zomrel záhadnou smrťou

ANKARA - Jeden z mužov, ktorí by mohli byť zapletení do kauzy zmiznutia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, zahynul v Rijáde za podozrivých okolností "pri dopravnej nehode". Informoval o tom vo štvrtok turecký denník Yeni Šafak.

Mašál Saád al-Bústání, 31-ročný plukovník saudskoarabského letectva, bol podľa denníka v skupine 15 mužov, ktorí 2. októbra pricestovali do Turecka. Krajinu opustili ešte v ten istý deň - po tom, ako sa v budove saudskoarabského konzulátu zdržiavali v čase, keď si tam nezvestný novinár prišiel vyzdvihnúť doklady potrebné na sobáš so svojou tureckou snúbenicou.

Turecký denník napísal, že jeho zdroje neposkytli žiadne podrobnosti o dopravnej nehode v Rijáde. Neobjasnili ani rolu, ktorú Bústaní zohrával v kauze Chášukdžího zmiznutia. Novinár denníka Hürriyet Abdulkadir Selvi vo svojom článku pre štvrtkové vydanie napísal, že "ďalším v poradí na popravu" po al-Bústáním by mohol byť konzul Saudskej Arábie v Istanbule Muhammad al-Utajbí, keďže saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán "urobí čokoľvek, aby sa zbavil dôkazov".

Denník Yeni Šafak vo vydaní zo 17. októbra napísal, že Utajbího hlas možno počuť na jednom zo záznamov, ktoré turecké úrady údajne majú k dispozícii a zachytávajú Chášukdžího výsluch na konzuláte. Utajbí mal od mužov, ktorí novinára vypočúvali, žiadať, aby to robili niekde inde, inak bude mať problémy, na čo mu odpovedali: "Buďte ticho, ak chcete zostať nažive, keď sa vrátite do (Saudskej) Arábie." Konzul sa do Rijádu vrátil v utorok, uviedol denník Hürriyet.

Z Istanbulu odcestoval skôr, ako turecká polícia v súvislosti s kauzou Chášukdží urobila prehliadku v jeho tamojšej rezidencii. Francúzsky denník Le Figaro s odvolaním sa na diplomatické zdroje v Paríži informoval, že sústredený tlak na Rijád v súvislosti so zmiznutím novinára Chášukdžího donútil kráľovskú rodinu v Saudskej Arábii, aby začala hľadať náhradu za korunného princa.