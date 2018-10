Na verejnosť sa dostali nové zábery po zabití novinára Chášukdžího: Má ísť o jeho dvojníka

Americká spravodajská televízia CNN odvysielala v pondelok tieto zábery s odvolaním sa na tureckého predstaviteľa, ktorý označil kráčajúceho muža za "dvojníka" Chášukdžího a za príslušníka 15-členného saudskoarabského tímu vyslaného do Istanbulu so zámerom odstrániť novinára. Televízia CNN tiež uviedla, že muž vyšiel zo saudskoarabského konzulátu v Istanbule zadným východom spolu s komplicom, potom si vzal taxík do slávnej historickej istanbulskej Mešity sultána Ahmeda nazývanej aj Modrá mešita, kde vstúpil do verejných toaliet, opäť sa prezliekol a odišiel.

Turecká štátna televízna a rozhlasová stanica TRT neskôr tiež informovala, že muža, ktorý vošiel do budovy konzulátu, videli z budovy odchádzať v Chášukdžího oblečení. O novinárovi spolu diskutovali aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho americký kolega Donald Trump. Oboch znepokojujú okolnosti, ktoré viedli k smrti Chášukdžího. Vo vyhlásení o tom v pondelok informoval francúzsky prezidentský úrad.

Elyzejský palác označil smrť novinára za "tragédiu" a uviedol, že obaja prezidenti spolu telefonovali v nedeľu. Ďalšie podrobnosti neposkytol. Saudskoarabské úrady v sobotu 20. októbra priznali, že Chášukdží bol zabitý 2. októbra na konzuláte v Istanbule pri bitke, ktorá vypukla po hádke. Okolnosti smrti sú však stále nevyjasnené. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už skôr oznámil, že podrobnosti o zabití Chášukdžího odhalí v utorok v prejave v parlamente.