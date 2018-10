SPOVEĎ rušňovodiča, z ktorej mrazí: Pod vlak sa mi hodilo osem ľudí, zrútil som sa

Dave Goodwin pracoval ako rušňovodič 23 rokov. Počas tohto obdobia zažil chvíle, na ktoré by najradšej zabudol. Povedal, že doteraz ho strašia spomienky na časti ľudských tiel porozhadzované po koľajniciach, ktoré patrili samovrahom. Pod vlak sa Goodwinovi v čase, keď ho riadil on, hodilo dovedna až osem ľudí. V dôsledku toho sa z neho stal zlomený muž, ktorý v noci nedokáže zaspať bez toho, aby sa mu v hlave nepremietali záblesky na tragické udalosti.

Zdroj: Getty Images

Prvého samovraha zažil Goodwin v Manchestri, kde pracoval ešte v 80. rokoch. Istý mladík vtedy vkročil na koľajnice, aby spečatil svoj osud. Dave nemal šancu zabrzdiť taký kolos a vrazil do neho. "Zbadal som, ako sa pohybuje medzi stromami popri trati. Spomalil som, pretože zasvietila červená. Keď blikla zelená, rozbehol som sa. On sa z ničoho nič vynoril predo mnou. Mával mi a usmieval sa," spomína si. Rušňovodič zatiahol bezpečnostnú páku, hoci mu bolo jasné, že zrážke sa už nevyhne. Mohol mať niečo vyše dvadsať rokov. Vzal si život priamo predo mnou, využil ma na svoju samovraždu." Po príchode na stanicu sa Goodwin dozvedel, že muž to prežil a bude obvinený zo vstupu na nedovolené územie. Na druhý deň však zraneniam podľahol.

Zdroj: Getty Images

Dave sa o svojej skúsenosti rozhodol verejne prehovoriť pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý sa pripomína 10. októbra. Dúfa, že týmto spôsobom dodá odvahu iným rušňovodičom s podobnými skúsenosťami, aby vyhľadali odbornú pomoc. Goodwin odvtedy zažil ešte ďalších sedem samovrahov. Najviac ho vraj položilo, keď sa mu v roku 1997 hodil pod vlak ďalší muž. Keď totiž vystupoval z kabíny, stúpil nedopatrením na jeho ostatky. To v ňom zanechalo takú traumu, že skončil na psychiatrii. Neskôr mu bola diagnostikovaná chronická posttraumatická stresová porucha. Odvtedy berie antidepresíva. Denne je schopný prespať len jednu, nanajvýš dve hodiny. Začal kvôli tomu piť, lebo sa mu vraj tak ľahšie zaspáva. A tým, ktorí chcú dobrovoľne ukončiť svoj život, odkazuje, aby skôr, než to urobia, vyhľadali lekára. "Nehanbite sa za to, ak vám napadajú takéto čierne myšlienky. Vždy existuje niekto, s kým sa môžete porozprávať. Život je veľmi vzácny, máte ho len jeden, tak ho žite."