Šokujúci dokument o ruskom miliardárovi Abramovičovi: Styky s mafiou a pranie špinavých peňazí

Abramovič žil v Británii, ale tamojšie úrady mu na jar nepredĺžili víza. Teraz má izraelský pas. Švajčiarska federálna polícia vo svojom vyjadrení k Abramovičovej žiadosti z roku 2016 uviedla, že miliardár predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť a jeho prítomnosť v krajine by mohla ohroziť jej povesť. Polícia tiež usúdila, že je dôvod veriť, že "prinajmenšom časť svojho majetku žiadateľ nadobudol nezákonne".

Abramovičov právnik Daniel Glasl vyjadrenie švajčiarskej polície odmietol ako úplne nepravdivé. "Pán Abramovič nikdy nebol obvinený z účasti na praní špinavých peňazí a nemá ani záznam v trestnom registri. Nemal žiadne väzby na kriminálne organizácie a ani z takýchto väzieb nebol obvinený," povedal Glasl, ktorého citoval britský denník The Guardian. Glasl dodal, že švajčiarskou políciu oficiálne požiadal o úpravu uvedených skutočností a že zvažuje ďalšie právne kroky.

Tiež The Guardian poznamenáva, že "výbušné" stanovisko švajčiarskej polície sa nezakladá na žiadnych súdnych rozhodnutiach a oligarcha nebol vo Švajčiarsku z ničoho obvinený. Dokument je podľa denníka založený na policajných informáciách, ktoré sa nedajú ľahko overiť, a Abramovič preto musí byť považovaný za nevinného.

Miliardár v utorok prehral sedem mesiacov trvajúcu súdnu bitku s curyšským vydavateľstvom Tamedia o to, či Tamedia môže, alebo nemôže zverejniť policajné stanovisko, ktoré si vyžiadali švajčiarske imigračné úrady posudzujúce Abramovičovu žiadosť.

Jeden z najbohatších ľudí na svete o povolenie na pobyt požiadal v júli 2016. Usídliť sa chcel v luxusnom lyžiarskom stredisku Verbier. Kantón Valais to najprv povolil, ale federálne úrady mali zrejme opačný názor. V roku 2017 Abramovič svoju žiadosť stiahol.

Od tohtoročného mája Abramovič vlastní izraelský pas. Izrael osobám so židovskými koreňmi dáva v rámci repatriačných programov občianstvo automaticky, ak sa rozhodnú do Izraela presťahovať. Izraelské občianstvo Abramovičovi síce umožňuje polročný bezvízový pobyt v Spojenom kráľovstve, ale ak by chcel v Británii žiť, pracovať alebo študovať, musel by znovu požiadať o vízum. To by podľa The Guardian znamenalo, že úrady začnú preverovať jeho majetok.