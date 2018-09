Maďarský parlament reaguje na ostré slová od EÚ: Opozícia chce protestovať proti Orbánovi

Predseda DK a expremiér Ferenc Gyurcsány oznámil, že jeho strana zvoláva protestné zhromaždenie na 15.00 h na Most slobody (Szabadság híd). Europoslanec MSZP István Ujhelyi v komerčnej televíznej stanici ATV v stredu večer povedal, že socialisti zvolávajú priaznivcov všetkých opozičných strán na demonštráciu na 17.00 h. "V normálnej demokracii po takomto hlasovaní, v ktorom EP odsúdila činnosť vlády, by mal Orbánov kabinet odstúpiť. Zdá sa, že namiesto toho sa chystajú pritvrdiť a bez zmien uháňať do priepasti," zdôraznil Ujhelyi.

Gyurcsány v tejto súvislosti poznamenal, že je dobré, že protestovať chcú aj ďalšie opozičné strany. "Európa splnila svoju úlohu, teraz nasledujeme my. EP iba začal túto bitku, niet pochýb, že dobojovať ju musíme my sami," konštatoval s poznámkou, že voči Orbánovi sa treba spojiť, aby bola zmazaná hanba, ktorú krajine spôsobila jeho vláda.