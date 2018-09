Policajtka z Dallasu si pomýlila svoj byt: Omylom tak zastrelila suseda

DALLAS - Policajtka v americkom Dallase si pri návrate domov zo služby pomýlila susedov byt so svojím a zastrelila muža, ktorý v ňom žil. V piatok o tom informovala polícia v tomto meste v štáte Texas.

Polícia v tlačovom vyhlásení uviedla, že k streľbe došlo vo štvrtok v neskorých večerných hodinách. Policajtka podľa vyhlásenia prišla v uniforme po odpracovaní služby do bytového komplexu, kde bývala.

Žena streľbu nahlásila svojej centrále. Kolegom, ktorí následne prišli na miesto činu, povedala, že keď vošla do bytu obete, bola presvedčená, že je to jej byt. Muža previezli do nemocnice a vyhlásili za mŕtveho, napísala tlačová agentúra AP.