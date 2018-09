Nová šou v ruskej štátnej televízii, ktorá trhá rekordy! Týždeň s Putinom je viac ako propaganda

Cieľom relácie „Moskva. Kremeľ. Putin", ktorej prvá časť bola odvysielaná v nedeľu večer na prvom kanáli ruskej štátnej televízie, je snaha ukázať Putina ako prezidenta, ktorý zvláda všetky prezidentské povinnosti a zároveň si nájde čas na obyčajných ľudí, prírodu alebo stretnutie s mládežou.

Prvý diel seriálu sa venoval Putinovej „výbornej" telesnej kondícii a jeho láske k deťom, napísal denník The Guardian.

