FOTO Mladý Ethan (14) kandiduje za guvernéra Vermontu: Má šťastie, v jeho štáte to je možné

"Rozhodol som sa kandidovať, pretože mnohí v politike zlyhali. Namiesto pre svojich voličov pracujú pre lobistov a korporácie. Mám pocit, že je tu nová generácia lídrov, ktorá by mohla robiť v našom štáte lepšiu prácu," povedal Ethan pre spravodajskú televíziu CNN.

Zdroj: SITA/Glenn Russell/The Burlington Free Press via AP, File

V 36 štátoch a troch teritóriách USA sa budú 6. novembra konať voľby guvernérov. Kandidátov na túto pozíciu si štáty, respektíve politické strany vyberajú už od marca, konkrétne v štáte Vermont sa tak deje dnes. Vermont a Kansas sú jedinými štátmi, ktoré nemajú zákonom stanovenú vekovú hranicu pre kandidátov na guvernéra. "Môj vek nezohráva v kampani takú úlohu, ako by ste si mysleli. Môj odkaz prevyšuje môj vek," uviedol Ethan.

Hlavnými témami jeho kampane sú kontrola zbraní, reforma zdravotníctva, ekonomický rozvoj a vzdelávanie. Myslí si, že základom úspechu vo voľbách a zároveň základom efektívneho vládnutia je ukázať voličom, že vláda sa o nich stará.

Zdroj: SITA/Buzz Kuhns/Ethan 2018 Campaign via AP

"Moju kampaň môžem zosumarizovať do jednoduchej frázy: úlohou vlády je urobiť život ľudí jednoduchším," povedal Ethan v televíznej diskusii so svojimi protikandidátmi. Mladík má vo voľbách sedem konkurentov, medzi nimi aj súčasného guvernéra, jeho zástupcu, ďalej environmentálneho aktivistu, riaditeľku tanečného festivalu či transgenderovú kandidátku. Ethan kandiduje za Demokratickú stranu. Ak uspeje, plánuje prerušiť strednú školu. Ak vo voľbách neuspeje, nebude to koniec jeho politickej kariéry.