VIDEO Schwarzenegger vysmial Trumpa, hlúpy nápad: Toto by urobil pravý akčný hrdina!

„Takže prezident Trump, viem, že by si chcel byť akčným hrdinom. Tak sa inšpiruj Terminátorom. Do minulosti sa máš vracať iba preto, aby si ochránil budúce generácie," začal herec a bývalý guvernér. Trumpova administratíva sa vraj pokúša vrátiť do minulosti, aby zachránila uhoľný priemysel, ktorý je podľa Schwarzeneggra ohrozením budúcich generácií.

Podľa obľúbeného umelca je tento obchod pre USA zlý a celé rozhodnutie opäť podporiť zastaranú technológiu považuje za hlúpe. „Čo prinesiete nabudúce? Diskety? Faxy? Pípače?" pýta sa Schwarzenegger.

Situáciu prirovnáva k roku 2010, keď digitálna filmová a seriálová služba Netflix predbehla populárnu sieť obchodov na požičiavanie DVD a VHS Blockbuster. Prezidentov súčasný návrh prirovnáva k tomu, že by sa Trump v roku 2010 hypoteticky rozhodol podporiť Blockbuster tým, že by ľuďom nariadil, aby si filmy povinne chodili požičiavať do kamenných obchodov Blockbusteru.

Osemdesiatky boli skvelé pre oboch

Uhlie je podľa Schwarzeneggra horšie ako zemný plyn a oveľa horšie ako zdroje, ktoré sú priateľskejšie voči prírode, ako je napríklad veterná, solárna či geotermálna energia. Trump teda podľa neho nestojí iba proti zákazníkovi, ale aj proti životnému prostrediu.

„Chápem, prečo sa chceš vrátiť do čias, kedy boli uhoľný priemysel aj Blockbuster na výslní. Osemdesiate roky boli skvelé pre nás oboch, nie?" žartuje Schwarzenegger. Teraz je však ale čas, aby sa začal pozerať do budúcnosti a na obnoviteľné zdroje.

A ak vraj chce Trump zachrániť prácu pre baníkov, mal by sa zamerať na to, aby im ju našiel v bezpečnejšom odvetví, prípadne ich trénovať na prácu, ktorá bude dôležitá v budúcnosti.„Pretože to je to, čo by urobil pravý akčný hrdina, pán prezident," odkazuje na záver.