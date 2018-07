Turecký parlament schválil antiteroristický zákon: Zoznam prísnych opatrení v krajine

Guvernéri 81 provincií Turecka dostali v zmysle navrhovaných zmien právomoc obmedziť pohyb určitých osôb pri vstupe do istých častí provincie alebo ich opustení, ak to bude potrebné v záujme zachovania verejného poriadku a bezpečnosti. Takisto budú mať kompetenciu rozhodovať o možnosti zhromažďovania občanov v istých lokalitách v danom čase, respektíve pohybe občanov i motorových vozidiel v nich. Navyše budú mať aj právo zakázať prechovávanie legálne povolených zbraní.

Demonštrácie a iné verejné zhromaždenia sa budú môcť tak pod holým nebom, ako aj v uzavretých priestoroch konať maximálne do polnoci. Polícia bude môcť zadržať osoby podozrivé z trestných činov teroristického charakteru na maximálne 48 hodín, v prípade viacerých ďalších deliktov až na štyri dni. Toto zadržanie však bude možné dvakrát predĺžiť, a to celkove na 12 dní. Opatrenie by malo byť v platnosti tri roky od nadobudnutia účinnosti novely.

Vojaci, žandári a policajti, ktorých počas výnimočného stavu v krajine najskôr prepustili zo služby, avšak neskôr sa po ich odvolaní mohli vrátiť do pôvodných zložiek, nemôžu rátať s navrátením hodností. Pracovné príležitosti dostanú vo "výskumných centrách" rezortov vnútra, obrany a zahraničných vecí.

Prepustení riadiaci štátni zamestnanci sa do funkcií takisto nevrátia, ale budú môcť pôsobiť na pôvodných pracoviskách. Novela protiteroristického zákona pamätá aj na úpravu prípadných ďalších prepúšťaní verejných zamestnancov. Výnimočný stav v Turecku, vyhlásený po neúspešnom pokuse o prevrat z júla 2016, zrušili 19. júla. Nová úprava by mala platiť tri roky.