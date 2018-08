Niektorým ľuďom prerastajú socálne siete kompletne cez mozog: TOTO je neodškriepiteľný dôkaz

TAMPA - Spor medzi dvoma diskutérmi na Facebooku sa tento týždeň preniesol aj do reálneho života a vyvrcholil streľbou na spoludiskutéra. K prípadu došlo v Tampe na americkej Floride.

Ako píše agentúra Associated Press (AP), po tom, čo sa 44-ročný Brian Sebring dostal v pondelok do vášnivého, hoci v tej chvíli ešte len virtuálneho, sporu s o dva roky starším Alexom Stephensom, rozhodol sa v jednej chvíli vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Akonáhle sa dozvedel, že jeho spoludiskutér býva v rovnakom meste, v chvate opustil pracovisko, prišiel k jeho domu a začal naňho strieľať. Stephens utrpel strelné zranenia na nohách a na zadku.

Sebring sa v piatok zveril novinárom, že aj keby ho za jeho čin nepostihol žiadny trest, navštívi aj sám od seba psychiatra, pretože sa mu nepáči, ako ľahko sa nechal vyprovokovať. "Nie som zlý človek. Ale tento muž sa vyhrážal, že ublíži mojej rodine," vysvetľuje svoj čin páchateľ.

Útočník sa s obeťou predtým nepoznal a nikdy sa nevideli, na Facebooku sa pohádali o politike. Spor nabral obrátky najmä po tom, čo si obaja začali vymieňať správy aj prostredníctvom aplikácie Messenger, kam Stephens v jednu chvíľu napísal Sebringovi aj svoju adresu s odkazom, že ak je taký "frajer", môže prísť k nemu domov a pod oknom mu zatrúbiť s autom. Sebring presne to aj spravil, len si cestou odskočil domov po zbraň, a keď videl Stephensa vychádzať z domu a zdalo sa mu, že v ruke drží nôž, opakovane naňho vystrelil.

Hoci záľuba v zbraniach je oveľa bližšia stúpencom amerických republikánov a demokrati sú častejšie skôr odporcami zbraní, v tomto prípade to bolo naopak. Útočník je registrovaným členom Demokratickej strany, zatiaľ čo obeť sa v online diskusii vášnivo zastávala republikánov.