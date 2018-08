Vlna horúčav v Európe eskaluje: Vo Francúzsku museli vypnúť jadrové reaktory

Od štvrtku sú podľa jej údajov dočasne mimo prevádzky štyri reaktory v troch elektrárňach pri riekach Rýn a Rhôna. Posledný reaktor vypli v najstaršej jadrovej elektrárni vo Fessenheime na východe Francúzska v sobotu. EDF chce týmito krokmi zabrániť prehriatiu riek.

Jadrové elektrárne, ktoré používajú vodu z riek na ochladzovanie svojich reaktorov, ju zas vypúšťajú späť. V riekach, ktoré sú príliš teplé, potom môže dochádzať k nadmernému úhynu rýb, ako tomu bolo minulý týždeň v Nemecku.

Teploty atakujú päťdesiatku

Portugalsko a Španielsko stále sužuje vlna horúčav sprevádzaná teplotami, ktoré majú blízko k rekordom. Portugalsko vydalo v sobotu červenú výstrahu pred extrémnymi horúčavami pre viac než polovicu krajiny, kde sa teploty šplhajú až ku 46 stupňom Celzia. Doteraz najvyššiu teplotu - 47,4 stupňa Celzia - zaznamenali v krajine v roku 2003. Horúce a suché počasie spôsobilo v Portugalsku tiež viaceré požiare. Najväčší spálil tisíc hektárov krajiny v blízkosti mesta Monchique v južnom regióne Algarve. Prezident Marcelo Rebelo de Sousa varoval, že situácia je "veľmi vážna".



Španielsko rovnako vydalo výstrahy pred extrémnymi teplotami pre svoje južné oblasti, kde sa teploty blížia k 45 stupňom Celzia. Horúci vzduch, ktorý prichádza z Afriky, so sebou prináša aj prach zo Sahary. Historicky najvyššou zaznamenanou teplotou v Španielsku bolo 46,9 stupňa Celzia, ktoré namerali minulý rok v júli v Córdobe. Vysoké teploty na Pyrenejskom polostrove by mali pretrvať najmenej do nedele.

Celoeurópskym teplotným rekordom je podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) teplota 48 stupňov Celzia, ktorú zaznamenali v roku 1977 v Grécku.