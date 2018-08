Deti deportovať nebudú: Súd nariadil vláde obnoviť ochranu mladých prisťahovalcov

WASHINGTON - Americký federálny sudca potvrdil svoje predchádzajúce rozhodnutie, na základe ktorého musí administratíva prezidenta Donalda Trumpa obnoviť program chrániaci tisícky mladých prisťahovalcov pred deportáciou. Rozhodnutie zatiaľ nevstúpilo do platnosti, pretože washingtonský sudca John D. Bates dal vláde 20 dní na to, aby sa rozhodla, či chce voči nemu podať odvolanie.

Obnoviť program DACA nariadil sudca vláde už v apríli. Zároveň dal vláde 90 dní na obhájenie jej rozhodnutia ukončiť tento program. Bates však v piatkovom 25-stranovom verdikte uviedol, že argumenty administratívy ho nepresvedčili.

Program DACA zavedený exprezidentom Barackom Obamom chránil pred vyhostením mladých imigrantov, ktorí do USA prišli bez dokladov ešte ako deti. Trump však v septembri avizoval, že ho zruší, pričom dal Kongresu šesť mesiacov na vypracovanie novej legislatívy, ktorá by osud prisťahovalcov vyriešila. To sa zatiaľ nestalo. V súčasnosti je program uzavretý pre nových záujemcov, no tí, čo ho využívajú, si môžu svoje povolenia naďalej obnovovať, kým sa neskončia súvisiace súdne procesy.