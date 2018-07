Hororový koniec dovolenky v exotickom raji: Manželia podľahli pokušeniu, skončili vo väzení

Anna (57) a Romano G. (62) sa podľa portálu blick.ch v novembri minulého roka chystali nastúpiť v Bangkoku do lietadla švajčiarskych aerolínií smerujúcich do Zürichu, no skôr ako sa im to podarilo, skončili v rukách thajskej polície. Koniec ich vysnívanej dovolenky v exotickom raji tak mal veľmi trpkú príchuť. Manželia si však za to mohli sami.

Kamerové záznamy ukazujú, ako Anna zbadala v čakárni na letisku opustený a zabalený notebook v hodnote 1200 frankov (cca 1035 eur), rýchlo ho vytiahla z krabice a ukryla vo svojej batožine. Jej muž dával pozor, či ju náhodou niekto nesleduje, čo z neho urobilo komplica.

"Bola to absolútna nočná mora! Viac vám nepoviem. Moja žena a ja chceme túto kapitolu raz a navždy uzavrieť," povedal pre blick.ch Romano. Podarený párik si po zatknutí posedel pár mesiacov v ázijskej väzbe a za mrežami strávil aj Vianoce. Potom dvojicu síce prepustili, ale obmedzili jej právo na vycestovanie a bolo vytýčené pojednávanie. Krajinu mohli opustiť len nedávno.

Keď sa blick.ch opýtal dvojice, ako to prebiehalo v thajskom väzení, dostal od Anny záhadnú odpoveď. "Iba Romano a ja skutočne vieme, čo sa stalo. Zostane to medzi nami." Je očividné, že manželia by chceli na nepríjemnú záležitosť, čo najskôr zabudnúť a tváriť sa, že sa nikdy nič nestalo.