Dejiny ukázali, že nemôžu žiť spolu: Srbský prezident navrhol dohodu o novom vymedzení hraníc

BELEHRAD - Srbský prezident Aleksandar Vučič navrhol uzavretie demarkačnej dohody s Kosovom, v rámci ktorej by mohlo dôjsť k vzájomnej výmene území. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA. Vučič varoval, že ak sa takúto dohodu o novom vymedzení hraníc nepodarí uzavrieť, Albánci by sa - vďaka svojej vysokej pôrodnosti - mohli v budúcnosti rozšíriť po celom Srbsku. Jeho vyjadrenia zverejnili vo štvrtok srbské médiá.

Na základe Vučičových návrhov by mohlo Srbsko potenciálne získať územie severného Kosova, obývané prevažne srbským obyvateľstvom. Výmenou za to by mohol Belehrad eventuálne odovzdať Prištine región s albánskou väčšinou v okolí juhosrbského mesta Preševo, píše DPA.

Belehradský denník Kurir uverejnil vo štvrtok, vyjadrenie analytika Dejana Vuka Stankoviča, ktorý má blízko k srbskej vláde. "Dejiny ukázali, že Srbi a Albánci nemôžu žiť spolu. Je lepšie, aby si každý z nich vytvorí svoj vlastný národný štát," uviedol Stankovič.

Biskup rašsko-prizrenský Teodosije, ktorý je hlavou srbskej pravoslávnej cirkvi v Kosove, sa už predtým vyslovil proti takejto výmene. Varoval pritom, že by to mohlo ohroziť nepočetnú srbskú menšinu žijúcu v strednej časti Kosova.

Proti prípadnej výmene územia sa v minulosti vyjadrili aj kosovskí predstavitelia, ktorí v tejto súvislosti hovorili o poškodení národných záujmov Kosova aj albánskeho obyvateľstva. Srbsko stále odmieta uznať jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova spred desiatich rokov, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. Kosovskú nezávislosť doposiaľ uznalo viac ako 110 krajín sveta.