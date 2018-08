Výmena území medzi Srbskom a Kosovom: Európska únia nie je ani trochu nadšená

BRUSEL - Predstavitelia viacerých členských krajín Európskej únie (EÚ) v piatok reagovali skôr odmietavo na nápad, že by si Srbsko a Kosovo mohli navzájom vymeniť niektoré územia.

Realizáciu podobného plánu nedávno pripustil kosovský prezident Hashim Thaci, ktorý povedal, že síce odmieta rozdeľovanie území na základe etnických línií, no je pripravený na prípadné diskusie so Srbskom o určitých "korekciách" spoločných hraníc. Stúpencom takéhoto plánu nie je nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý v piatok na rokovaní šéfov diplomacií členských krajín EÚ vo Viedni varoval, že opätovné riešenie otázky hraníc by mohlo "otvoriť príliš veľa starých rán".

"Sme v tomto bode veľmi skeptickí," povedal šéf nemeckej diplomacie. Podobný názor má aj Karin Kneissl, šéfka diplomacie Rakúska, ktoré momentálne únii predsedá. "Nechcem nikoho poučovať, ale zmeny hraníc so sebou vždy prinášajú nové problémy," povedala.