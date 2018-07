Hrozný osud novomanželov v gréckom pekle: VIDEO Oheň zmenil letovisko na mesačnú krajinu

Novomanžel sa stratil v dyme., Zdroj: Facebook, SITA/AP/Thanassis Stavrakis

MATI - Svadobná cesta do pekla. Tak by sa dal opísať osud novomanželov z Írska, ktorí si ako cieľ svojej cesty vybrali destináciu kúsok od gréckeho letoviska Mati. Mesto však pohltili požiare, ktoré vznikli následkom mimoriadnych horúčav a silného vetra. Pár sa pokúsil o útek, no rozdelili sa. Zoe skončila s popáleninami v nemocnici. Po jej manželovi stále pátrajú. V Grécku je vyhlásený mimoriadny stav.