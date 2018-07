Škandál v Česku: VIDEO Polícia našla tigrie jatky, zo šeliem robili bujón, odporné detaily

Zdroj: FB/Policie České republiky

PRAHA - Pri vyšetrovaní prípadu nelegálneho nakladania so zvieratami našli colníci a policajti pri domových prehliadkach telo čerstvo zastreleného tigra, produkty z tigrov aj kože veľkých šeliem. Trojicu obvinených mužov zatiaľ stíhajú v súvislosti s tromi tigrami, zvierat však zrejme bolo viac. U najmladšieho z obvinených navyše objavili 20 tiel iných chránených živočíchov, napríklad bobra, rybárika alebo sokola. Na tlačovej konferencii to v stredu uviedli zástupcovia colnej správy a polície. Súd všetkých troch obvinených poslal do väzby, jedným z nich je chovateľ Ľudovít Berousek starší.