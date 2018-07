Kim Čong-un sa poriadne nasrdil: Veľká kritika do vlastných radov, TOTO mu prekáža

SOUL - Severokórejský vodca Kim Čong-un ostro skritizoval miestnych predstaviteľov za zmeškaný stavebný projekt. Informovali o tom štátne médiá. Je to pritom neobyčajný krok, keďže správy o Kimovej kritike funkcionárov zvyčajne nezverejňujú.

Kim kritikou nešetril počas svojej cesty na miesto výstavby elektrárne na severovýchode krajiny. Po tom, ako ho tamojší predstavitelia oboznámili s projektom a jeho meškaním, bol politik "bez slov" a "extrémne nahnevaný", píše Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA). "Kim upozornil na to, že kabinet stanovil projekt ako taký, ktorý by sa mal urýchliť. Skritizoval predstaviteľov provincie a okresu za to, že mu o situácii neposlali list," dodáva KCNA. Vybudovanie elektrárne nariadil začiatkom 80. rokov minulého storočia zakladateľ Severnej Kórey Kim Il-song, starý otec Kim Čong-una.

Za uplynulé týždne je to pritom druhý raz, čo Kim v súvislosti s hospodárskym vývojom v krajine nešetril kritikou, pripomína agentúra AP. Začiatkom júla počas návštev dvoch textilných tovární skritizoval funkcionárov za nedostatočnú údržbu budov, zlyhanie v modernizácii produkčných liniek či nedostatok odbornosti a ďalšie problémy.

Podľa expertov má Kim, ktorý je horlivý pripísať si ekonomické zisky, možno v úmysle obviniť predstaviteľov za problémy v hospodárstve predtým, ako začne s novou politikou v tejto oblasti. "Zaviazal sa, že jeho ľudia si už nebudú uťahovať opasky, takže zodpovednosť prevádza na predstaviteľov obvinených z nedbanlivosti," skonštatoval profesor Koh Ju-hwan z univerzity Dongguk v juhokórejskom Soule. Severná Kórea patrí medzi najchudobnejšie štáty sveta.