Premiér Heger: Stretnutie špičiek štátu zvolám znova, ak to bude potrebné

"Ubezpečujem občanov o tom, že problémy riešime. Áno, občania môžu pokojne spávať," odpovedal Heger na otázku novinárov, či sa na stretnutí preberali závažné veci a či sa občania majú obávať ovplyvňovania vyšetrovaní. Deklaroval, že garantuje fungovanie právneho štátu.

Heger uviedol, že ak to bude potrebné, podobné stretnutie ako to v SIS sa uskutoční znovu, prípadne aj v iných formátoch. "Pretože my problémy riešime, nebudeme tvrdiť, že skutky sa nestali," vyhlásil. Zákon podľa premiéra jasne hovorí, kto je prijímateľom akých informácií. Vyhlásil, že nemôže porušovať zákon a nebude poskytovať informácie, ktorých je prijímateľom. Ubezpečil, že tí, ktorí majú dostávať informácie, ich dostávajú. Túto schôdzu podľa neho v skutočnosti vyvolal strach lídra Smeru-SD Roberta Fica a predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho.

Heger povedal, že o návrhu priviesť do pléna NR SR exšéfa SIS Vladimíra P. a o konkrétnom postupe sa budú rozprávať na koaličnej rade. Neodpovedal na otázku, či by súhlasil s tým, aby Vladimír P. prišiel do pléna. Označil to za hypotetickú otázku.

Na stretnutí na pôde SIS v pondelok 17. mája sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P.

Premiér už dávnejšie odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.