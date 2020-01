Po voľbách sa bude nanovo kreovať aj štátna volebná komisia

Štátna volebná komisia je nezávislým orgánom zriadeným na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane.

Najneskôr 60 dní po vyhlásení výsledkov parlamentných volieb musia predsedovi Národnej rady (NR) SR oznámiť údaje o členovi štátnej komisie predsedovia príslušných politických strán, predseda Ústavného súdu (ÚS) SR, predseda Najvyššieho súdu (NS) SR, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Komisia má 14 členov. Desiatich delegujú do štátnej komisie politické strany, ktoré sa po voľbách dostanú do parlamentu, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Zastúpenie členov za koalíciu a opozíciu je rovnaké. Táto rovnosť musí byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie.

Po jednom členovi štátnej komisie deleguje predseda ÚS SR a NS SR, generálny prokurátor a predseda NKÚ. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Voľby do Národnej rady SR budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.