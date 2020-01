Odkazy, ktoré si vymieňajú dvaja najvyšší ústavní činitelia, svedčia o ich vzájomnej antipatii

BRATISLAVA - Odkazy, ktoré si medzi sebou vymieňajú dvaja najvyšší ústavní činitelia, svedčia o ich vzájomnej antipatii. Uviedol to politológ z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman.

Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v nedeľu 5. januára vyzval predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby v súvislosti so situáciou na Blízkom východe nebol zbabelec a po slovenských vojakov v Iraku poslal vládny špeciál. Premiér v reakcii na to vyhlásil, že sa nebude znižovať na úroveň, ktorú šéf SNS predvádza počas posledných dvoch mesiacov. Dodal, že to vníma ako „Dankov fetiš na jeho osobu“.

„Predseda NR SR dáva jasne najavo, že s Robertom Ficom si rozumel lepšie a doposiaľ si nezvykol na súčasného premiéra,“ myslí si politológ. Súčasná koalícia podľa neho funguje už iba zo zotrvačnosti, pričom sa vo všeobecnosti čaká na februárové voľby. „Vyjadrenie Andreja Danka, že odkedy je premiérom Pellegrini, SNS nevie, či má v Smere-SD rokovať s Ficom alebo Pellegrinim, odhaľuje zmätenosť lídra SNS vo vzťahu k reálnej riadiacej štruktúre Smeru-SD,“ konštatoval Ruman. Vnútorný mocenský boj v Smere-SD medzi Ficom a Pellegrinim označil politológ za viditeľný, pričom podľa jeho slov ovplyvňuje postoje ďalších koaličných partnerov.

Na otázku, či tieto vzájomné odkazy, ktoré si politici vymieňajú cez médiá, môžu byť súčasťou taktiky v rámci volebnej kampane pred februárovými parlamentnými voľbami, Ruman odpovedal, že tesne pred voľbami do Národnej rady SR je každý politický krok a každé vyhlásenie súčasťou taktiky, niekedy možno aj nezamýšľanej.