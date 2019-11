Elektronické voľby sú u nás v nedohľadne: Boli by nákladné a s neistým bezpečnostným výsledkom

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Elektronické voľby by v súčasnosti priniesli pomerne masívne náklady a zároveň neistý bezpečnostný výsledok. Zavedenie by tak predstavovalo skôr drahú zábavu bez želaného zisku. Uviedol to riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT Rastislav Janota.